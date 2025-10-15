Previsioni meteo per mercoledì 15 ottobre

Temperature comprese tra +8°C e +20°C

15/10/2025 - 13:48



Viterbo

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti alternati a schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio, più compatta sui settori meridionali. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche addensamento sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana, Lazio e Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui restanti settori, isolati piovaschi sul basso Lazio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sparse, più intense sulla Campania; ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni più intense sui settori peninsulari; asciutto sulla Sicilia e sulla Sardegna. In serata e in nottata poche variazioni con ancora maltempo sulle regioni peninsulari e tempo asciutto e schiarite sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una flessione positiva dei valori termici sulla Sicilia.