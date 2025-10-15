ANNO 16 n° 214
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per mercoledì 15 ottobre
Temperature comprese tra +8°C e +20°C
15/10/2025 - 13:48

Viterbo

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti alternati a schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio, più compatta sui settori meridionali. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche addensamento sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana, Lazio e Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui restanti settori, isolati piovaschi sul basso Lazio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sparse, più intense sulla Campania; ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni più intense sui settori peninsulari; asciutto sulla Sicilia e sulla Sardegna. In serata e in nottata poche variazioni con ancora maltempo sulle regioni peninsulari e tempo asciutto e schiarite sulle Isole Maggiori. 

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una flessione positiva dei valori termici sulla Sicilia.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo