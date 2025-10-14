Previsioni meteo per mercoledì 15 ottobre 2025

14/10/2025 - 17:43



Viterbo

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti alternati a schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Nel pomeriggio poche variazioni con possibilità di piogge sparse sui settori meridionali. In serata e nottata ancora tempo per lo più asciutto con addensamenti irregolari.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Nord con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio, isolati fenomeni possibili sulle Alpi centro-occidentali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO

Condizioni di tempo per lo più asciutto al Centro nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito, più compatta su Lazio e Abruzzo. Isolati fenomeni possibili sul basso Lazio. In serata e nottata tempo asciutto con nuvolosità e spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo instabile al Sud nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali localmente anche intensi, specie sulle Isole Maggiori tra mattino e pomeriggio. In serata e nottata ancora fenomeni, anche intensi su Calabria e Basilicata.

Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos