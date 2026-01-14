Previsioni meteo per mercoledì 15 Gennaio

Temperature comprese tra +7°C e +11°C

14/01/2026 - 12:05



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non si attendono variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +11°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo in prevalenza stabile con molte nubi in transito; pioviggini solo sulla Liguria. Al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia; tempo invariato altrove. In serata e in nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali, con neve dai 1100-1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; isolate precipitazioni sul Grossetano. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati; qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola.