Previsioni meteo per mercoledì 14 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/07/2021 - 10:50



VITERBO - Tempo asciutto nelle ore diurne con cieli parzialmente nuvolosi al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +27°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino su gran parte della regione, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio. Cieli sereni nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.

AL NORD

Forte instabilità al settentrione: al mattino piogge sparse e temporali; variabilità asciutta su Piemonte e Valle d'Aosta. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutte le regioni specie sui rilievi, più asciutto sulla pianura padana. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino instabile sulla Toscana con piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con cieli sereni poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, maggiore nuvolosità sulla Sardegna con piogge sui settori orientali. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni e addensamenti sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime in diminuzione.

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