Previsioni meteo per mercoledì 13 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

12/07/2022 - 10:22



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibilità di acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche addensamento tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio temporali localizzati sulle Alpi occidentali, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni . Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne con possibili associate delle piogge isolate specie sul Lazio, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge e acquazzoni nelle zone interne tra Campania, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo al Centro e sulla Sardegna, in aumento sulle restante regioni; massime stabili o in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al Sud.

www.centrometeoitaliano.it