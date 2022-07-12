ANNO 16 n° 191
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per mercoledì 13 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
12/07/2022 - 10:22

Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibilità di acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche addensamento tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio temporali localizzati sulle Alpi occidentali, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni . Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne con possibili associate delle piogge isolate specie sul Lazio, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge e acquazzoni nelle zone interne tra Campania, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo al Centro e sulla Sardegna, in aumento sulle restante regioni; massime stabili o in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al Sud.

www.centrometeoitaliano.it




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo