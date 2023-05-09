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Previsioni meteo per mercoledì 10 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
09/05/2023 - 12:12

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo instabile con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità irregolare in transito tra la sera e la notte con tempo più asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +16°C.

Lazio

Tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e nottata ma con addensamenti irregolari in transito su tutti i settori.

Nazionale 

AL NORD

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, intense e diffuse al Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata residue piogge sul versante adriatico, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sulle regioni peninsulari e locali fenomeni sulla Sicilia, sereno in Sardegna. In serata ancora maltempo sulle stesse regioni e tempo asciutto con cieli sereni sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it




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