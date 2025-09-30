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Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi
30/09/2025 - 11:56
Viterbo
Condizioni di tempo asciutto al mattino con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Migliora rapidamente dalla serata con nubi sparse e ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.
Lazio
Condizioni di tempo per lo più asciutto al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Dal pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Tra la sera e la notte residue piogge sui settori meridionali, migliora altrove.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molti addensamenti con piogge sparse, anche intense sulla Romagna, più asciutto con schiarite su Liguria e lungo l'arco alpino. Al pomeriggio locali fenomeni specie sui settori a ridosso dei rilievi con neve oltre i 1700 metri sulle Alpi orientali e oltre i 1900 in Appennino. In serata e nella notte ancora residui fenomeni, soprattutto al Nord-Ovest.
AL CENTRO
Al mattino piogge e temporali tra Marche e Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali anche intensi e locali acquazzoni possibili anche sul versante tirrenico. In serata e nella notte residui fenomeni tra Marche e Abruzzo con quota neve in Appennino in calo fin verso i 1500-1700 metri.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino piogge su settori adriatici e Sicilia, variabilità asciutta altrove con schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora soleggiato sulla Sardegna. In serata ancora maltempo anche intenso e nella notte residui fenomeni specie sul versante adriatico.
Temperature minime in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.