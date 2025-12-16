ANNO 16 n° 276
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per mercoledì17 Dicembre
Temperature comprese tra +9°C e +14°C
16/12/2025 - 11:06

Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata torna tempo più stabile ma con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge tra Romagna, Veneto e Friuli. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con schiarite al Nord-Ovest. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi soprattutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Residua instabilità sulle regioni centrali con possibili piovaschi da isolati a sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto in Abruzzo. Tra la serata e la notte tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale rialzo da Nord a Sud.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo