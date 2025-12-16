Previsioni meteo per mercoledì17 Dicembre

Temperature comprese tra +9°C e +14°C

16/12/2025 - 11:06



Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata torna tempo più stabile ma con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge tra Romagna, Veneto e Friuli. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con schiarite al Nord-Ovest. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi soprattutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Residua instabilità sulle regioni centrali con possibili piovaschi da isolati a sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto in Abruzzo. Tra la serata e la notte tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale rialzo da Nord a Sud.