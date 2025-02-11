Previsioni meteo per mercoledì12 febbraio 2025

Nuvole in transito e piogge deboli

11/02/2025 - 11:26



Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti tra mattina e pomeriggio. Generalmente più asciutto in serata e nottata ma sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +11°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge sparse. Neve oltre i 1500 metri sui rilievi. In serata e nottata sempre cieli nuvolosi ma con tempo più asciutto, salvo pioviggini sui settori costieri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge specie tra Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte residui fenomeni tra Liguria e Romagna con neve in Appennino fin verso i 1400 metri, molte nubi altrove ma con tempo asciutto.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge da isolate a sparse, neve sui rilievi appenninici oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio ancora molte nubi con deboli piogge tra Toscana, Umbria e Marche. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto, piovaschi lungo i settori costieri e sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali piogge su Sicilia e Puglia meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi ovunque.

Temperature minime in generale aumento su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud