Previsioni meteo per mercoledì 9 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/10/2024 - 10:49



VITERBO

Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Variabilità asciutta anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +14°C e +20°C.

LAZIO

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite, sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione con variabilità asciutta anche in serata e nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge su Liguria e Friuli. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche sui settori alpini. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto al Nord-Ovest con fenomeni anche intensi.

AL CENTRO

Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che durante le ore pomeridiane senza fenomeni di rilievo associati, salvo possibili piogge isolate sull'Alta Toscana. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalente stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulle coste tirreniche tra Campania e Calabria e sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna ed in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in rialzo al Nord e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.