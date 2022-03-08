Previsioni meteo per mercoledì 9 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/03/2022 - 10:22



Viterbo

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra -2°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio su tutti i settori della regione; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto e cieli sereni sulle coste e sulle zone interne.

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AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche nube in Abruzzo. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalente assenza di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità sulla Sicilia settentrionali con fenomeni associati sui rilievi e neve fino in collina, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sugli stessi settori siciliani, sereno o poco nuvoloso altrove e maggiore nuvolosità sulle regioni ioniche.

Temperature minime stabili o in lieve calo in tutta Italia. Massime in generale rialzo, in calo in Sicilia.

www.centrometeoitaliano.it

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