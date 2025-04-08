Previsioni meteo per mercoledì 9 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/04/2025 - 15:27



Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata possibilità di locali piogge sparse. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Lazio

Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto su tutta la regione, locali piogge al pomeriggio sui settori settentrionali. Passaggio instabile atteso tra la sera e la notte con possibilità di precipitazioni sparse.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con velature in transito, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su Liguria e lungo Alpi e Appennini con neve dai 1600-1800 metri. In serata e notte residui fenomeni tra Triveneto ed Emilia Romagna, ampie schiarite al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora instabilità con piogge sparse e quota neve in Appennino in calo fin verso i 1600-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, ancora stabile sulle altre regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piovaschi sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo da Nord a Sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos