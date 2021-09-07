Previsioni meteo per mercoledì 8 Settembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/09/2021 - 10:09



Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento sulle zone interne al pomeriggio con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Ampie schiarite dalla serata. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con possibilità di isolati acquazzoni o temporali sulle zone interne, più asciutto altrove. Tempo stabile in serata con ampi spazi di sereno.

Italia

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Ovest. Al pomeriggio isolate piogge e temporali sui settori alpini; nessuna variazione altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube tra Lazio e Abruzzo; al pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con cieli completamente sereni. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi nei settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sui rilievi della Sardegna, asciutto sugli altri settori. Tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole