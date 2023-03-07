Previsioni meteo per mercoledì 8 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/03/2023 - 10:16



Viterbo

Molte nuvole al mattino con possibilità di deboli piogge associate. Più asciutto tra pomeriggio e sera quando avremo nuvolosità irregolare e schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +13°C.

Lazio

Molte nuvole al mattino su tutta la regione con possibilità di piogge sparse soprattutto sui settori centro-meridionali della regione, neve oltre i 1600 metri sui rilievi. Tempo in miglioramento dal pomeriggio salvo residui fenomeni sul basso Lazio. Asciutto ovunque dalla sera.

Nazionale

AL NORD

Al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria e lungo l'arco alpino con neve oltre i 1400-1900 metri, invariato altrove. In serata ancora fenomeni su Liguria e settori alpini con neve a quote medie, asciutto sugli altri settori ma con molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino piogge tra Lazio e zone interne dell'Abruzzo con neve oltre i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio deboli piogge tra Toscana e Umbria e Lazio, asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni. In serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge al mattino su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, variabilità asciutta sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con residue piogge sugli stessi settori. In serata tempo asciutto ovunque ma con molte nubi, maggiori schiarite sui settori adriatici.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord e in rialzo sul resto d'Italia; massime in generale aumento da Nord a Sud.

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