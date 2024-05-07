Previsioni meteo per mercoledì 8 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/05/2024 - 12:58



VITERBO - Viterbo

Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Residue precipitazioni in serata ma con tempo in generale miglioramento. Temperature comprese tra +8°C e +21°C.

Lazio

Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi possibili su tutti i settori, più intensi sulle zone meridionali. Precipitazioni in graduale esaurimento in serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, molti addensamenti bassi sulla Pianura Padana con deboli piogge in Romagna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini e appenninici con locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove e ampie schiarite sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata residui fenomeni ancora tra Lazio e Abruzzo ma con tempo in miglioramento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni su Sicilia e regioni tirreniche, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, specie nelle zone interne. In serata ancora tempo instabile con piogge e temporali, più asciutto tra Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in aumento al Centro-Nord ed in calo al Sud e sulle Isole Maggiori.