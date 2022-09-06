Previsioni meteo per mercoledì 7 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/09/2022 - 12:01



Viterbo

Giornata con tempo stabile ma nuvolosità sparsa in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Locali piogge nella notte lungo le coste.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi al settentrione, con piogge sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso la Pianura Padana. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni, più asciutto in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio isolate piogge nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto, piogge in arrivo sulla Toscana nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino innocui addensamenti tra Campania, Basilicata e Calabria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, maggiore nuvolosità in Sardegna e isolate piogge nelle zone interne della Sicilia. Stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge in arrivo nella notte sulle coste campane.

Temperature minime in aumento sulle regioni peninsulari e stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori; massime in lieve aumento al Sud, stabili o in calo sul resto d'Italia.

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