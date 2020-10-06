Previsioni meteo per mercoledì 7 ottobre

Bollettino meterologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/10/2020 - 10:26



VITERBO

Instabilità diffusa nel corso della giornata con precipitazioni sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

LAZIO

Tempo prevalentemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio su tutta la regione; miglioramento atteso tra la sera e la notte.

AL NORD

Giornata prevalentemente stabile al nord Italia anche se con nubi irregolari e a tratti compatte. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni sulle regioni orientali sia al mattino che al pomeriggio.

AL CENTRO

Maltempo sulle regioni centrali del paese con piogge diffuse, fenomeni in attenuazione in tarda mattinata in Toscana e in serata su tutte le regioni. Possibili temporali tra Umbria, Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Graduale peggioramento in arrivo al sud Italia con le prime piogge al mattino su Campania e Molise. Rapida estensione dei fenomeni sulle restanti regioni meridionali entro la nottata. Precipitazioni più intense in Campania e Basilicata. Temperature n aumento al nord, in calo al centro-sud Italia.

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