Previsioni meteo per mercoledì 7 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/05/2025 - 12:14



Viterbo

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata sempre con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, anche a carattere di temporale. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1900-2100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni sparsi e locali temporali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni soprattutto al Nord-Est con neve fin verso i 1800 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità irregolare associata. Al pomeriggio fenomeni attesi anche tra Marche e Abruzzo, localmente a carattere temporalesco. In serata e in nottata tempo in miglioramento salvo residui piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti lungo i settori tirrenici.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da Nord a Sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos