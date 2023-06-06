Previsioni meteo per mercoledì 7 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/06/2023 - 12:56



Viterbo

Mattinata con tempo asciutto con nuvolosità in transito e schiarite. Poche variazioni nel pomeriggio con tempo per lo più stabile e spazi di sereno più ampi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nuvolosità in transito e ampi spazi di sereno.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte e Pianura Padana ma con tempo asciutto o qualche pioggia isolata. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e al Nord-Ovest, asciutto altrove con schiarite nella notte.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico, soleggiato sui settori tirrenici. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo lungo l'Appennino con sconfinamenti verso le pianure, locali piogge anche nelle zone interne delle Isole. In serata residui fenomeni sui settori interni peninsulari, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento salvo una lieve diminuzione al Nord-Ovest.

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