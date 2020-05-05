Previsioni meteo per mercoledì 6 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/05/2020 - 09:51



VITERBO - Tempo asciutto nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +11°C e +23°C.

Lazio

Isolate piogge al mattino sulla costa, tempo asciutto altrove con nubi sparse; nel pomeriggio e poi nelle ore serali le precipitazioni potrebbero interessare i rilievi appenninici, mentre sui restanti settori il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Giornata all'insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d'Italia con nubi irregolari al mattino e qualche pioggia o acquazzone al pomeriggio sulla Romagna, Alpi e Appennino.

AL CENTRO

Mattinata asciutta ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, locali piogge o temporali al pomeriggio tra Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo anche al sud Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche disturbo al pomeriggio e in serata sui settori interni di Puglia, Molise e Campania.

Temperature in calo sul versante adriatico, in aumento altrove.

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