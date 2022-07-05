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Previsioni meteo per mercoledì 6 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
05/07/2022 - 10:25

Viterbo

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche nube in formazione ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +36°C.

Lazio

Tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con possibilità di acquazzoni in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti in Pianura Padana con possibilità di piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e in Appennino con acquazzoni e temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, eccetto residui fenomeni al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con possibili rovesci e temporali. In serata tempo in miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni nelle zone interne tra Molise, Campania e Basilicata; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime stabili o in lieve calo sull'Italia peninsulare e stabili o in lieve aumento sulle Isole Maggiori; massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

 




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