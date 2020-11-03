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Previsioni meteo per mercoledì 4 novembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
03/11/2020 - 09:33

VITERBO - Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile sempre con nubi irregolari. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia sulla costa che sulle aree interne nelle ore diurne; in serata le condizioni meteo non subiranno alcuna variazione.

AL NORD

Moderato peggioramento del tempo atteso fin dal mattino sulle regioni nord-occidentali con deboli piogge o pioviggini, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione invariata con cieli nuvolosi e deboli piogge in Liguria e Lombardia, in serata anche lungo le coste adriatiche.

AL CENTRO

Giornata contraddistinta dal tempo stabile sulle regioni centrali italiane con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi, maggiori schiarite solo in Abruzzo. In serata attese deboli piogge o pioviggini tra Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo sulle regioni meridionali del paese anche se non sempre soleggiata, specialmente in Sardegna con nubi anche compatte e tra il pomeriggio e la sera anche in Sicilia e Calabria ma con precipitazioni assenti.

 

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.

www.centrometeoitaliano.it




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