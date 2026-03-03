Previsioni meteo per mercoledì 4 marzo

Temperature comprese tra +8°C e +16°C

03/03/2026 - 12:05



Viterbo

Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di qualche pioggia intermittente non esclusa. Tra pomeriggio e sera tempo per lo più stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Lazio

Nuvole in transito al mattino su tutta la regione con possibilità di piogge intermittenti soprattutto sui settori centro-settentrionali. Nel pomeriggio tempo più asciutto salvo locali fenomeni sui rilievi interni. Maggiori schiarite tra la sera e la notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse su coste e pianure e sereno sulle Alpi. Al pomeriggio poche variazioni con parziali schiarite anche in Pianura Padana. In serata e in nottata ancora tempo pienamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora nuvolosità bassa sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con possibili pioviggini sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora molte nubi con locali deboli fenomeni tra Appennino e settori adriatici, nevosi oltre i 1700-1800 metri. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con schiarite sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molta nuvolosità in transito, maggiori aperture su Isole Maggiori e Calabria. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con schiarite sui settori tirrenici e maggio addensamenti altrove.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione salvo un lieve rialzo su Isole Maggiori e settori tirrenici, massime stazionarie o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole.