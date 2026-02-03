Previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Probabili piogge e temporali

03/02/2026 - 10:27



Viterbo

Condizioni di tempo instabile o perturbato nel corso della giornata con piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora molte nuvole con precipitazioni sparse, migliora nella notte. Temperature comprese tra +9°C e +13°C.

Lazio

Tempo instabile o perturbato su tutta la regione nel corso della giornata con piogge e temporali possibili sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1600 metri sull'Appennino. In serata ancora fenomeni sparsi con neve in calo fino a 1400 metri, graduale miglioramento nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, neve oltre i 500-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in rialzo verso gli 800-1000 metri. In serata residui fenomeni tra Romagna e Triveneto, miglioramento a partire dal Nord-Ovest.

AL CENTRO

Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, specie sul versante tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi con residui fenomeni, quota neve in graduale calo fin verso i 1200-1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali specie su Sicilia e regioni tirreniche. Al pomeriggio maltempo diffuso sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali anche intensi. In serata e nella notte tempo in graduale miglioramento ma con residui fenomeni. Neve sui rilievi fin verso i 1500-1600 metri e fino ai 1300 metri sulla Sardegna.

Temperature minime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Centro-Sud, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord.