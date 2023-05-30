Previsioni meteo per mercoledì 31 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

30/05/2023 - 12:06



Viterbo

Tempo asciutto al mattino con nubi sparse e ampie schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni o temporali, più intensi sulle zone interne. Dalla serata generale esaurimento dei fenomeni. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali su tutti i settori, più intensi sulle zone interne. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti sul Piemonte con piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove con locali piogge sulle coste del Friuli. Al pomeriggio attese piogge e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sui settori alpini, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Abruzzo e Marche, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità irregolare, salvo residue piogge tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo locali piogge su Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici e settori orientali di Calabria e Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento, salvo residue piogge isolate sui settori appenninici.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

www.centrometeoitaliano.it