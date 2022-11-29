Viterbo
Nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molte nuvole. Temperature comprese tra +5°C e +10°C.
Lazio
Giornata con tempo asciutto su tutta la regione ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nuvolosità irregolare.
Nazionale
AL NORD
Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Est e Romagna, nebbie in Pianura Padana e ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove.
AL CENTRO
Al mattino deboli fenomeni tra Abruzzo e Marche con neve oltre i 1000-1100 metri, asciutto altrove con poche nubi. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni associati.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino piogge e temporali sparsi con neve in Appennino a quote medie, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo più intenso sulle regioni ioniche. In serata ancora fenomeni su regioni ioniche e Sicilia, variabilità asciutta altrove.
Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud. Massime in lieve calo al Centro-Sud, stazionarie o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole.