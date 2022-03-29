Previsioni meteo per mercoledì 30 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

29/03/2022 - 11:39



Viterbo

Instabilità diffusa in giornata con temporali al mattino, piogge sparse nelle ore pomeridiane; tempo instabile anche in serata con fenomeni localmente abbondanti. Temperature comprese tra +7 °C e +12°C.

Lazio

Condizioni di tempo generalmente instabile con piogge diffuse nelle ore diurne sulle coste e sui settori interni della regione, locali temporali su Viterbese e Frusinate; in serata e nottata ancora piogge e temporali su tutti i settori.

AL NORD

Giornata di maltempo su tutte le regioni del Nord con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio e neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri. Fenomeni anche intensi tra Liguria ed Emilia Romagna con acquazzoni e temporali. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora fenomeni sparsi e più intensi tra Liguria ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su tutte le regioni con temporali specie tra Toscana e Umbria, più asciutto sulla costa adriatica. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutto il Centro. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, possibili acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania, Molise e settori settentrionali di Basilicata e Puglia, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo, con qualche pioggia anche in Sardegna. In serata ancora precipitazioni tra Molise, Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in generale rialzo in Italia; massime in generale calo, stabili o in lieve aumento solo tra Calabria e Sicilia.

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