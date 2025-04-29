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Previsioni meteo per mercoledì 30 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/04/2025 - 10:29

VITERBO

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.

LAZIO

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato acquazzone sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE 

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio acquazzoni e locali temporali in sviluppo sui settori alpini, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata fenomeni in generale assorbimento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche nube in sviluppo tra Lazio e Abruzzo ma con al più qualche piovasco isolato in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE 

Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato sugli settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento basso sulle coste tirreniche.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud, massime in generale rialzo su tutta l'Italia.


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