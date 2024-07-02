Previsioni meteo per mercoledì 3 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/07/2024 - 14:20



Viterbo

Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di isolati acquazzoni o temporali. Generale esaurimento dei fenomeni dalla serata. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio specie sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Generale esaurimento dei fenomeni dalla serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora instabilità con temporali soprattutto in Appennino e lungo l'arco alpino, con locali sconfinamenti. In serata e nella notte residua instabilità con piogge sparse, inizia a migliorare da ovest con ampie schiarite.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e locali temporali, specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti con locali piogge lungo il litorale tirrenico. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali sparsi, più asciutto con cieli soleggiati su Sardegna, Sicilia e settori adriatici. In serata tempo in miglioramento ma con residue piogge, specie tra Campania e Basilicata.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione da Nord a Sud.