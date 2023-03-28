Previsioni meteo per mercoledì 29 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/03/2023 - 12:52



Viterbo

Nuvolosità alta in transito alternata ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio con tempo asciutto. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli per lo più sereni. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Lazio

Nuvolosità alta in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni associati. Nessuna variazione tra la sera e la notte con tempo stabile e ampi spazi di sereno ovunque.

Nazionale

AL NORD

Sia al mattino che al pomeriggio tempo per lo più stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito, nubi basse sulla Liguria con possibili pioviggini e isolati fenomeni sulle Alpi ma con neve a quote medio-alte. In serata ancora addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria con possibili deboli piogge, asciutto altrove ma con velature anche compatte in transito.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e velature anche compatte in transito. In serata ancora tempo del tutto stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo foschie e nubi basse tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo ma con molte velature in transito sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve diminuzione su medio e basso versante tirrenico e Sicilia e in rialzo sul resto d'Italia.

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