Previsioni meteo per mercoledì 29 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/06/2022 - 10:23



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Locali addensamenti in sviluppo al pomeriggio sui settori appenninici ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Cieli sereni anche in serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino piogge sparse e temporali al Nord-Est e sulla Lombardia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo nuvoloso in Sicilia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve aumento al Nord e in calo sul resto d'Italia.

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