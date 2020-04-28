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Previsioni meteo per mercoledì 29 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
28/04/2020 - 09:53

Viterbo

Tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare nelle ore mattutine, brevi piogge o acquazzoni al pomeriggio; in serata i fenomeni andranno ad esaurirsi . Temperature comprese tra +9°C e +18°C.

Lazio

Isolate piogge al mattino lungo la costa meridionale, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio si attendono fenomeni sparsi sui settori interni ove non si escludono anche temporali. Migliora in serata.

Nazionale

Tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, maltempo con piogge diffuse ad est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata.

Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata. Giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Piglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria dove avremo piogge o temporali.

Temperature in lieve aumento.

www.centrometeoitaliano.it




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