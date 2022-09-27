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Previsioni meteo per mercoledì 28 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
27/09/2022 - 12:17

Viterbo

Giornata con tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Possibili piogge generalmente di debole intensità in arrivo tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile sulla regione ma con nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. In serata e poi in nottata piogge e acquazzoni in arrivo a partire dalle coste ed in estensione ai settori interni.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sulle Alpi occidentale e neve oltre 2400 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo sui settori adriatici ed ampie schiarite tra Liguria e Piemonte meridionale, invariato altrove. In serata insistono i fenomeni sulle pianure del Triveneto e sulle Alpi occidentali con quota neve in discesa fino a 2100 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con maggiori addensamenti sul versante tirrenico, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e maggiori aperture sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Sardegna e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno su Sicilia e settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sardegna, asciutto altrove. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo su regioni centrali e Sardegna, in lieve calo al Nord, al Sud e sulla Sicilia. Massime stabili o in generale diminuzione in tutta Italia.

www.centrometeoitaliano.it




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