Previsioni meteo per mercoledì 28 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/05/2025 - 11:11



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l'arco alpino con acquazzoni sparsi, asciutto altrove con cieli velati. In serata e nella notte ancora piogge sui settori alpini con sconfinamenti fin su pianure e coste tra Veneto e Friuli, asciutto con nuvolosità alta in transito sul resto del Nord.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito, nuvolosità in sviluppo in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte velature in transito, localmente anche compatte

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in Appennino con acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata e Calabria, poche variazioni altrove con cieli soleggiati. In serata e nella notte nuvolosità alta in transito ma con tempo per lo più asciutto su tutte le regioni.

Temperature minime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud.

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos

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