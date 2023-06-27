Previsioni meteo per mercoledì 28 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/06/2023 - 13:23



Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi da nuvolosità bassa sui settori costieri. Al pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali sui settori appenninici, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sui settori interni della regione, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti tra Piemonte ed Emilia Romagna con delle piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata attesi fenomeni al Nord-Ovest, poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento sul versante adriatico con acquazzoni e temporali soprattutto in Appennino. In serata residue piogge in Abruzzo e locali fenomeni in arrivo anche tra Umbria e Toscana. Migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sul Molise, ancora soleggiato sulle altre regioni. In serata residui fenomeni tra Molise e Puglia settentrionale, tempo stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e Sicilia; massime in diminuzione al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

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