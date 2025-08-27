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Previsioni meteo per mercoledì 28 agosto
Cieli poco o irregolarmente nuvolosi
27/08/2025 - 16:16

VITERBO - Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata poche variazioni con qualche piovasco in arrivo. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.

 

Lazio

Cieli poco nuvolosi al mattino; al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più intense tra Piemonte e Lombardia; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni a carattere temporalesco anche sulla Liguria. In serata maltempo che si concentra sui settori alpini e prealpini, con acquazzoni e temporali su Lombardia, Trentino e Triveneto. Fenomeni in movimento verso le regioni di nord-est nella notte.

 

AL CENTRO

 

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni associati. In serata attese precipitazioni sulle coste della Toscana e dell'alto Lazio, con schiarite altrove. Nuvolosità in progressivo aumento nuovamente nella notte.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità in aumento sulla Sardegna.

 

Temperature minime in generale aumento; massime in diminuzione al nord ed in rialzo sul resto della penisola.

 

 

 




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