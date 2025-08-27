VITERBO - Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata poche variazioni con qualche piovasco in arrivo. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.
Lazio
Cieli poco nuvolosi al mattino; al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più intense tra Piemonte e Lombardia; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni a carattere temporalesco anche sulla Liguria. In serata maltempo che si concentra sui settori alpini e prealpini, con acquazzoni e temporali su Lombardia, Trentino e Triveneto. Fenomeni in movimento verso le regioni di nord-est nella notte.
AL CENTRO
Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni associati. In serata attese precipitazioni sulle coste della Toscana e dell'alto Lazio, con schiarite altrove. Nuvolosità in progressivo aumento nuovamente nella notte.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità in aumento sulla Sardegna.
Temperature minime in generale aumento; massime in diminuzione al nord ed in rialzo sul resto della penisola.