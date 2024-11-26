Previsioni meteo per mercoledì 27 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/11/2024 - 11:12



VITERBO

Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito. Peggiora nel pomeriggio e poi in serata con piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto nella notte ma con molte nuvole. Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Nel pomeriggio piogge in arrivo sui settori settentrionali, più asciutto altrove. In serata fenomeni possibili su tutte le zone ma generalmente di debole intensità, più asciutto nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi, anche basse e compatte, con qualche pioggia tra Romagna e Triveneto, neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio residui fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con molte nubi. In serata e nella notte tempo per lo più stabile al Nord ma ancora con molte nubi, basse e compatte su Liguria e Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sulla Toscana, variabilità asciutta altrove e maggiori schiarite in Abruzzo. Al pomeriggio piogge in estensione anche su Umbria e Lazio. In serata ancora instabilità con locali piovaschi sulle regioni del versante tirrenico, asciutto su quello adriatico ma con nuvolosità in aumento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati e addensamenti locali bassi sui settori tirrenici. In serata e nella notte piogge in arrivo sulla Campania, ancora asciutto altrove con qualche velatura in transito.

Temperature minime stabili o in lieve generale rialzo, massime stabili o in lieve calo al Centro e sulla Sardegna ed in lieve rialzo sul resto d'Italia.