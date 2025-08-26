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Previsioni meteo per mercoledì 27 agosto
Tempo stabile durante la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi
26/08/2025 - 11:30

Viterbo

Tempo stabile durante la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino e che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Giornata all'insegna del bel tempo sul Lazio con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento sui settori centro-settentrionali della regione ma senza fenomeni di rilievo associati. 

NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni in estensione anche al Triveneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento al Nord-Ovest con temporali anche intensi, nuvoloso con piogge da isolate a sparse sul resto del Nord.

AL CENTRO
 
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, nessuna variazione altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio e maggiori spazi di sereno altrove. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo ancora asciutto e prevalenza di cieli sereni sulle altre regioni.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord ed in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.




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