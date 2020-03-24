Previsioni meteo per mercoledì 25 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/03/2020 - 10:37



Viterbo

Tempo asciutto nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra -2°C e +9°C.

Lazio

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutto il Lazio: ampi spazi di sereno al mattino, qualche nube nel pomeriggio; a ridosso dei rilievi si attendono nevicate fino a quote basse. Nuvolosità irregolare nelle ore serali su tutta la regione

Nazionale

Tempo stabile al mattino eccetto sulla Romagna dove non si esclude la possibilità di neve fin sulle coste, neve in arrivo dal pomeriggio anche su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Maltempo invernale su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in pianura fin dal mattino, tempo instabile anche in Toscana al pomeriggio con neve fino a quote molto basse. Peggiora in nottata sul Lazio con neve oltre i 200 metri di quota. Forte maltempo al sud Italia con possibili nubifragi specie su Sicilia e Calabria, neve fino a quote molto basse sulle altre regioni.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

www.centrometeoitaliano.it