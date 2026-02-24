Previsioni meteo per mercoledì 25 febbario

Temperature comprese tra +6°C e +16°C

24/02/2026 - 13:33



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni e locali foschie. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio, possibilità di foschie o nubi basse su coste e pianure. In serata e nottata ancora tempo stabile con ampie schiarite e locali foschie.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ancora molta nuvolosità bassa e locali schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse specie lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni tra cieli soleggiati e locali addensamenti bassi e banchi di nebbie. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo tra sole prevalente ed ancora locali addensamenti bassi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, ma anche nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, nubi basse su settori adriatici e coste della Sardegna. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi specie su regioni tirreniche e Isole Maggiori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e locali nubi basse specie su Sardegna e Sicilia.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione negativa nei valori massimi al Nord.