Previsioni meteo per mercoledì 24 giugno

Temperature minime di 18°C, massime di 35°C

23/06/2026 - 12:41



Viterbo

Mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di temporali locali. La sera tempo in miglioramento con graduali schiarite. Cieli stellati la notte. Temperature minime di 18°C, massime di 35°C.

Lazio

Mattinata generalmente soleggiata su tutta la regione. Dal pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali sparsi su gran parte del territorio regionale, con fenomeni più intensi nelle aree interne e sui settori appenninici e più asciutto sulle coste. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molti addensamenti specie sulla Pianura Padana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con locali sconfinamenti, invariato altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite da est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne ed in movimento sulle pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste, soleggiato sul versante adriatico. Migliora dalla serata con schiarite dai quadranti orientali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne ed in movimento verso le pianure del versante tirrenico, localmente fin sulle coste specie del Cilento e della Calabria. Tra serata e nottata torna la stabilità con schiarite, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulle coste tirreniche.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta l'Italia.