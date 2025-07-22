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Previsioni meteo per mercoledì 23 luglio
Temperature comprese tra +16°C e +34°C
22/07/2025 - 12:05

Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento in arrivo da ovest.


NAZIONALE
AL NORD
Al mattino locali piovaschi tra Lombardia e Trentino, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti sulle pianure. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo soprattutto al Nord-Ovest con fenomeni localmente anche intensi .

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche nube di passaggio tra Toscana, Umbria e Marche. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli pienamente soleggiati su tutte le regioni al mattino, salvo locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati e qualche nube sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata non si attendono variazioni con prevalenza di cieli sereni e della nuvolosità in transito sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.




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