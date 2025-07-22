Viterbo Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +34°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento in arrivo da ovest. Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.
Cieli pienamente soleggiati su tutte le regioni al mattino, salvo locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati e qualche nube sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata non si attendono variazioni con prevalenza di cieli sereni e della nuvolosità in transito sulla Sardegna.
Viterbo
Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento in arrivo da ovest.
Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.