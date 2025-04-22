Previsioni meteo per mercoledì 23 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/04/2025 - 16:15



VITERBO

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto. Maggiore instabilità nel corso del pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. In serata e nottata tempo più stabile ma con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

LAZIO

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con possibili fenomeni in sviluppo sui rilievi più interni, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi, ad eccezione delle coste specie centro-settentrionali. Migliora dalla serata con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con locali rovesci, più asciutto al Nord-Ovest con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Liguria. Tra la serata e la notte passaggio instabile da ovest verso est con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali piogge nelle zone interne. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste. In serata fenomeni in assorbimento e ampie schiarite, ma nella notte nuovo peggioramento con piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge nelle zone interne, maggiori schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali, più asciutto sulla Sardegna. In serata precipitazioni in assorbimento ma ancora residui fenomeni sui settori tirrenici, peggiora nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in lieve rialzo da Nord a Sud, massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia.