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Previsioni meteo per mercoledì 23 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
23/04/2024 - 17:12

VITERBO - Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Graduale miglioramento dalla sera. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1000-1300 metri sui rilievi. Tra la sera e la notte ancora fenomeni sui settori meridionali della regione, migliora altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennini oltre gli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Lombardia e Liguria di Levante con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con residui fenomeni soprattutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in rialzo verso i 1200-1300 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, salvo dei residui fenomeni specie nelle zone interne del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali piovaschi su Isole Maggiori e settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie sui rilievi, più asciutto sulla Puglia. In serata residui fenomeni su regioni tirreniche e Sicilia, tempo in miglioramento altrove.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle isole Maggiori.

 




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