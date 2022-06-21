Previsioni meteo per mercoledì 22 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/06/2022 - 10:25



Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi si al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +15°C e +34°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi, specie dal pomeriggio sui settori settentrionali. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sulle Alpi e in sconfinamento sul Piemonte. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi con sconfinamenti sulle pianure di Lombardia e Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi alpini, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

AL CENTRO

Cieli in prevalenza sereni al mattino, qualche addensamento sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana, Umbria e Marche con tempo asciutto, soleggiato sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità medio-alta in transito. Ampie schiarite nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampi spazi di sereni al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche velatura in Sardegna. Stabilità diffusa anche in serata con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in transito sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in aumento al Sud e sulla Sicilia.

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