Previsioni meteo per mercoledì 22 dicembre

Bollettino meteo di Viterbo e del resto d'Italia

21/12/2021 - 12:34



VITERBO - Piogge sparse sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

Lazio

Locali piogge nel corso delle ore diurne sui settori centro settentrionali, generalmente più asciutto altrove; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il Lazio.

AL NORD

Al mattino nuvolosità bassa su Pianura Padana e Liguria ma con tempo asciutto salvo delle piogge isolate, sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità in Pianura Padana con locali piogge in Emilia Romagna, invariato sui restanti settori. In serata residui fenomeni in Emilia con neve sopra i 1000 metri, asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Toscana meridionale e Lazio settentrionale, variabilità asciutta altrove; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Campania, Calabria e Basilicata, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non si prevedono particolari variazioni delle condizioni meteo. In serata isolate piogge sulle Isole Maggiori, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole, massime stabili o in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo sul resto d'Italia.