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Previsioni meteo per mercoledì 21 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
20/09/2022 - 12:24

Viterbo

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma con tempo asciutto. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della regione, specie settori meridionali, con piogge e acquazzoni possibili. Migliora ovunque dalla serata con nubi sparse e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con possibili piogge isolate, specie sui settori alpini, prealpini e in Romagna, ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. Al pomeriggio ampie schiarite in arrivo sulle regioni settentrionali, ancora nuvolosità al Nord-Ovest con possibili piogge isolate. In serata ancora addensamenti al Nord-Ovest e sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO 

Al mattino cieli nuvolosi sul versante adriatico con piogge sull'Appennino abruzzese, sereno altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni tra Lazio e Abruzzo, per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità sui settori tirrenici e Molise con piogge sulla Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sulle Isole Maggiori. In serata ancora piogge tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ampie schiarite altrove.

Temperature minime in aumento al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo al Centro-Sud e Sicilia; massime in generale diminuzione in tutta Italia.

www.centrometeoitaliano.it


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