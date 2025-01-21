Previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio

Nuvolosità, piogge e acquazzoni nel pomeriggio

21/01/2025 - 11:49



Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto, possibilità di piogge e acquazzoni sparsi invece nel pomeriggio. In serata e nottata ancora molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +6°C e +11°C.

Lazio

Molte nuvole al mattino su tutta la regione ma con tempo stabile. Tra pomeriggio e sera piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, generalmente di debole intensità. Neve oltre i 1700 metri sui rilievi. Più asciutto nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e neve a quote di bassa montagna sulle Alpi e quote medie in Appennino. Tra la serata e la notte precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve sulle Alpi oltre i 900-1300 metri, temporali anche intensi sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio piogge in estensione su gran parte di Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta sulle regioni adriatiche. Tra la serata e la notte passaggio instabile con piogge sparse e neve a quote medio-alte in Appennino, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli parzialmente nuvolosi, salvo possibili piovaschi al pomeriggio sulla Campania. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Campania e Molise occidentale, anche bassi e compatti.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo sulle Isole Maggiori e stabili o in calo sul resto d'Italia.