Previsioni meteo per mercoledì 21 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/04/2021 - 09:25



VITERBO - Qualche nube nelle ore mattutine con tempo asciutto; nuvolosità in generale aumento al pomeriggio e poi anche in serata, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori del Lazio; locali piogge nel pomeriggio sulle zone meridionali, neve oltre i 1600 metri sui rilievi. Asciutto in serata su tutto il territorio.

AL NORD

Tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi a partire dal Nord-Ovest. Tra la sera e la notte fenomeni soprattutto al Nord-Est generalmente di debole intensità. Neve oltre i 1500-1700 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito al mattino al Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge specie sui settori interni di Toscana, Lazio e Abruzzo. Tra la sera e la notte molte nuvole su tutti i settori ma con tempo in prevalenza asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse e schiarite sulle regioni del Sud ma senza fenomeni associati. Possibilità di piogge sparse al pomeriggio soprattutto sui settori interni Peninsulari. Tra la sera e la notte piogge in arrivo su Isole Maggiori e coste tirreniche di Calabria e Campania, più asciutto altrove.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo al Nord e stazionarie o in aumento al Centro-Sud.

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