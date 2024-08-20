Previsioni meteo per mercoledì 21 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/08/2024 - 16:52



VITERBO

Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Ancora tempo stabile tra serata e nottata. Temperature comprese tra +18°C e +32°C.

LAZIO

Cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne, qualche addensamento pomeridiano atteso sui rilievi. Stabile anche in serata e in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino qualche addensamento sul Triveneto ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra Veneto e Friuli, cieli soleggiati sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui rilievi, tempo invariato altrove. In serata tempo che torna asciutto con cieli del tutto sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali rovesci attesi tra Campania, Basilicata e Calabria, nessuna variazione sui restanti settori. In serata stabilità che torna prevalente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.